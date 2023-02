Murray naar finale Doha: Medvedev laatste horde richting eerste titel in vier jaar

Murray won na bijna tweeënhalf uur van de Tsjech Jiri Lehecka, de nummer 52 van de wereldranglijst: 6-0 3-6 7-6 (6). De Schot, zelf de nummer 70 van de ATP-ranking, had eerder in Doha in drie sets gewonnen van Lorenzo Sonego, Alexander Zverev en van Alexandre Müller, die eerder Botic van de Zandschulp had uitgeschakeld.

Medvedev was in twee sets te sterk voor Félix Auger-Aliassime uit Canada. De Rus die afgelopen zondag de vijftigste editie van het ABN AMRO Open had gewonnen, won met 6-4 7-6(7). In de tiebreak werkte Medvedev drie setpoints van de Canadees weg en sloeg toe op zijn eerste matchpoint.

Swiatek

Iga Swiatek heeft de finale bereikt van het WTA-toernooi van Dubai. De Poolse nummer 1 van de wereldranglijst won in twee sets van de Amerikaanse Coco Gauff: 6-4 6-2.

In de finale treft Swiatek Barbora Krejcikova uit Tsjechië. Die won in drie sets van de Amerikaanse Jessica Pegula, de nummer 3 van de plaatsingslijst: 6-1 5-7 6-0. Krejcikova had in de kwartfinale al de als tweede geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus uitgeschakeld.

Swiatek won vorige week het WTA-toernooi van Doha. Dat was de eerste titel voor de Poolse in 2023 en haar twaalfde WTA-titel in totaal.

Dubbelspecialiste Demi Schuurs werd met haar partner Desirae Krawczyk in Dubai uitgeschakeld in de halve finales. Het duo verloor in drie sets van Chan Hao-Ching en Chan Latisha uit Taiwan: 6-1 4-6 10-4.