Penaltykiller Szczesny verliest ’weddenschap’ van 100 euro met Messi

Na een voorzet vanaf de linkerflank raakte de uitgekomen Poolse doelman Wojciech Szczesny licht de koppende Lionel Messi met de hand in het gezicht. Scheidsrechter Danny Makkelie zag er aanvankelijk geen strafschop in, maar de Nederlandse arbiter werd tot de orde geroepen door de VAR. Daarop besloot Makkelie toch een penalty te geven.

„Ik sprak voor de penalty met Messi en zei hem dat ik voor 100 euro wilde wedden dat de scheidsrechter geen strafschop zou geven. Dus ik heb die weddenschap verloren. De scheidsrechter besloot anders en dat was prima. Ik kon me daardoor weer laten zien.”

Niet betalen

Om te vervolgen: „Ik ga het hem ook niet betalen, hoor. Messi hoeft zich niet druk te maken om 100 euro, lijkt me.”

Szczesny kan er nu dus wel om lachen, want de strafschopspecialist stopte uiteindelijk de elfmetertrap van de Argentijn en Polen kwalificeerde zich voor de volgende ronde.

Droom komt uit

Szczesny sprak wel van een droom die uitkomt nadat het land zich had geplaatst voor de achtste finales van het WK in Qatar. Polen verloor de laatste groepswedstrijd met 2-0 van Argentinië maar werd op basis van het doelsaldo toch tweede in de groep.

„Dit is heel groot. Je had de kleedkamer moeten zien”, zei Szczesny nadat Polen voor het eerst sinds het WK van 1986 de groepsfase overleefde. „Iedereen is moe, we hadden niet meer de energie om het te vieren. De groepsfase doorkomen is een droom die uitkomt. We kunnen nog een wedstrijd spelen en we gaan alles geven.”

Voor de keeper duurde de wedstrijd heel lang. „Wel vijf uur voor mij. Maar we zijn door. Het maakt me niet uit hoe we het hebben gedaan.”

De Poolse spits Robert Lewandowski sprak ook van een succes. „Voor mij, voor het Poolse team, gezien de mogelijkheden die we hebben, is het een succes.” De spits maakte dit seizoen al 18 treffers voor FC Barcelona in 19 wedstrijden. In het duel met Argentinië had hij geen enkel schot op doel. „Het was geen wedstrijd voor een aanvaller, maar ik had er rekening mee gehouden dat het zo zou gaan. Niemand zal zich herinneren wat voor wedstrijd dit was. We gaan ons klaarmaken voor Frankrijk.”

Messi: ’Team werd sterker na mijn gemiste strafschop’

Messi was boos op zichzelf omdat hij op het WK in Qatar een strafschop miste. „Maar het team kwam er sterker uit na mijn misser”, zei hij na de 2-0-zege op Polen, waardoor Argentinië zich als groepswinnaar plaatste voor de achtste finales.

„We zijn de wedstrijd ingegaan met het idee dat we moesten winnen en wisten dat zodra we de eerste goal hadden gemaakt het de wedstrijd zou veranderen”, zei Messi die het met Argentinië nu opneemt tegen Australië. „De wedstrijd tegen Australië wordt lastig. Iedereen kan elkaar verslaan. Het is heel gelijkwaardig. We zullen ons, zoals altijd, op de beste manier moeten voorbereiden.”

Bekijk ook: Mexico naar huis na zenuwslopende ontknoping op WK

Scaloni waakt na groepswinst voor euforie

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni waakte na de overtuigende zege van zijn elftal voor te veel euforie. „Wie denkt dat wij alleen op basis van deze wedstrijd het WK gaan winnen, heeft het mis”, zei hij. „Dit was een ander duel. Nee, we zijn niet de grote titelfavoriet.”

Van de negativiteit van een week geleden, is weinig meer over. „We zijn weer het team dat we eerder waren”, zei middenvelder Alexis Mac Allister, die kort na rust de score tegen Polen opende.