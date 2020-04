Ook Van der Sar sluit arbitragezaak over Nouri niet uit

„We hebben voor mijn gevoel juist heel warm en goed contact met de familie Nouri”, zegt Van der Sar desgevraagd. „We hebben aansprakelijkheid erkend en willen tot een oplossing komen. We willen dat netjes en respectvol doen.”

Khalid Kasem, schrijver van een boek over Nouri, opperde tijdens de bewuste tv-uitzending dat het misschien beter is dat derden een oordeel gaan geven. „Het klopt dat dit een optie is”, erkent Van der Sar. „Maar het zou erg zonde zijn als we er niet samen uitkomen.”

De bewuste aflevering over Nouri. Khalid Kasem, schrijver van een boek over Nouri, is hier niet in beeld. Ⓒ BNNVARA/NPO

Van der Sar is zo’n zes weken geleden nog op bezoek geweest bij Nouri, die verpleegd wordt in een nieuw huis vlakbij zijn ouderlijke woning. „Nee, ik ga niet vertellen hoe het met hem gaat, net zoals ik geen uitspraken doe over bedragen”, zegt de algemeen directeur van Ajax. „Dat zou niet netjes zijn, lijkt me. Maar Ajax is gelukkig meer dan Edwin van der Sar. Er gaan meerdere mensen van Ajax langs bij Abdelhak en we zijn de familie dankbaar dat ze die mogelijkheid geven. Ik heb sowieso heel veel respect voor ze hoe ze met Abdelhak en de hele situatie omgaan.”