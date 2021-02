Sinds toekenning WK voetbal aan Qatar ’meer dan 6500 gastarbeiders overleden’

Tien jaar geleden werd de organisatie van het WK 2022 toegewezen aan Qatar. Sindsdien stierven meer dan 6500 gastarbeiders uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka, zo concludeert The Guardian op basis van regeringsbronnen. Volgens de krant ligt het sterftecijfer naar alle waarschijnlijkheid hoger, aangezien niet alle landen werden onderzocht die grote aantallen arbeiders naar Qatar sturen, zoals de Filipijnen en Kenia.

Overlijdens in de laatste maanden van 2020 zijn evenmin in rekening gebracht. Data over waar de doden te betreuren vielen, zijn niet beschikbaar. Toch overleden vermoedelijk veel arbeidsmigranten die ingeschakeld waren bij de infrastructuurprojecten voor het WK, aldus Nick McGeehan, een expert in arbeidsrechten in de Golf.

Kritiek op Qatar

Volgens een woordvoerder van de Qatarese regering verblijven er in het emiraat meer dan 1,4 miljoen mensen uit de vijf vernoemde landen. Nog enkele miljoenen hebben de voorbije tien jaar in Qatar gewoond en zijn naar hun vaderland teruggekeerd. Het door The Guardian vermelde aantal doden wordt niet betwist, gezien het grote aantal immigranten wordt het „kleine percentage” overledenen echter niet als abnormaal beschouwd.

Qatar kreeg al heel wat kritiek over uitbuiting van gastarbeiders. De regering heeft naar eigen zeggen de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ook mensenrechtenorganisaties geven toe dat er stappen in de goede richting zijn gezet, maar dat de hervormingen onvoldoende in de praktijk worden toegepast.

Extreme hitte belangrijke factor

The Guardian stelt dat voor 69 procent van de overledenen uit India, Nepal en Bangladesh een natuurlijke doodsoorzaak wordt aangegeven. Bij de gastarbeiders uit India is dat zelfs 80 procent. In de meeste gevallen wordt een duidelijke medische verklaring voor het overlijden niet meegedeeld. Uit eerder onderzoek bleek al dat er doorgaans geen sprake was van een autopsie bij deze sterfgevallen en dat de extreme hitte in de zomer een belangrijke factor moet zijn bij de overlijdens.

Het WK in Qatar vindt plaats van 21 november tot 18 december 2022.