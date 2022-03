Droomavond Christian Eriksen bij rentree voor eigen publiek

Bij de opkomst van de spelers kon de middenvelder al op een staande ovatie rekenen. De voormalig Ajacied werd voor de aftrap naar voren geroepen om stil te staan bij zijn bewogen terugkeer. Tijdens het volkslied stond de Deen naast doelman Kasper Schmeichel. De goalie had aan bondscoach Kasper Hjulmand gevraagd om Eriksen de aanvoerdersband te geven.

Voor Eriksen is Servië-thuis zijn eerste wedstrijd in het Parken Stadion sinds dat hij op 12 juni vorig jaar in het stadion in Kopenhagen getroffen werd door een hartstilstand. De Deen zakte toen in elkaar in de EK-wedstrijd tegen Finland. Afgelopen zaterdag maakte hij zijn rentree als international in de oefenwedstrijd tegen Oranje.

Na een klein uur spelen werd het voor de oud-Ajacied helemaal een droom-avond, toen hij het publiek beloonde met een treffer.