Droomavond Christian Eriksen, Noorwegen en Spanje halen uit

Bij de opkomst van de spelers kon de middenvelder al op een staande ovatie rekenen. De voormalig Ajacied werd voor de aftrap naar voren geroepen om stil te staan bij zijn bewogen terugkeer. Tijdens het volkslied stond de Deen naast doelman Kasper Schmeichel. De goalie had aan bondscoach Kasper Hjulmand gevraagd om Eriksen de aanvoerdersband te geven.

Voor Eriksen is Servië-thuis zijn eerste wedstrijd in het Parken Stadion sinds dat hij op 12 juni vorig jaar in het stadion in Kopenhagen getroffen werd door een hartstilstand. De Deen zakte toen in elkaar in de EK-wedstrijd tegen Finland. Afgelopen zaterdag maakte hij zijn rentree als international in de oefenwedstrijd tegen Oranje.

Na een klein uur spelen werd het voor de oud-Ajacied helemaal een droom-avond, toen hij het publiek beloonde met een treffer.

Rode Duivels langs Burkina Faso

Het Belgisch voetbalelftal heeft het oefenduel met Burkina Faso zonder veel moeite gewonnen. Na de, ondanks de verscheidene afwezigen, toch wat teleurstellende 2-2 in Ierland, werd het dinsdagavond in Brussel 3-0. Bondscoach Roberto Martinez had in vergelijking met zaterdag zes wissels toegepast en gaf opnieuw minder bekende spelers kans zich te bewijzen. Vleugelverdediger Siebe Van Der Heyden debuteerde in de basis.

Halverwege leidden de Rode Duivels met 2-0 door treffers van Hans Vanaken en Leandro Trossard. Invaller Christian Benteke bepaalde de eindstand op 3-0. Belgen met meer dan 50 interlands ervaring, onder wie Kevin De Bruyne en doelman Thibaut Courtois, waren er opnieuw niet bij zoals Martinez vorige week al had gezegd.

Kleine zeges Engeland en Italië

Engeland had op Wembley niet al te veel te stellen met Ivoorkust, dat Serge Aurier al in de 40e minuut verloor door een tweede gele kaart. Het stond toen 1-0 door toedoen van Ollie Watkins, nog voor rust verdubbelde Raheem Sterling de voorsprong. Diep in blessuretijd maakte Tyrone Mings de 3-0. Ajacied Sébastien Haller stond bij de Afrikanen in de spits, de hele wedstrijd.

Italië, dat er niet bij is op het WK door de nederlaag tegen Noord-Macedonië, revancheerde zich enigszins, in en tegen Turkije: 2-3. Het begin was weinig hoopgevend. Cengiz Ünder liet doelman Gianluigi Donnarumma al na vier minuten kansloos. Bryan Cristante en Giacomo Raspadori kantelden het duel voor rust. Halverwege de tweede helft had de laatste nogmaals succes. Het slotakkoord was van Serdar Dursun. Feyenoorder Orkun Kökçu bleef op de bank.

Spanje en Noorwegen winnen ruim

Spanje oefende lekker tegen IJsland: 5-0. Halverwege stond het 2-0 door doelpunten van Álvaro Morata, de tweede gemaakt vanaf de strafschopstip. Na de 3-0 van Yeremi Pino scoorde ook de net ingevallen Pablo Sarabia nog twee keer.

Noorwegen verpletterde Armenië met 9-0. Joshua King trof driemaal doel, Erling Haaland, die een basisplaats had, en zijn vervanger in de tweede helft Alexander Sørloth ieder twee keer.