Drama voor Marianne Vos: op laatste moment streep door Parijs-Roubaix

„De teleurstelling is enorm”, laat een aangeslagen Vos weten. „Ik heb uitgekeken naar deze wedstrijd. Toen ik vanmorgen positief testte, stortte de wereld even in. Maar ik sta achter het beleid van de ploeg. Je moet met je gezondheid geen risico’s nemen. Ik ga naar huis, ik neem rust en ik hoop dat ik me goed blijf voelen.”

Ploeggenoten Romy Kasper, Coryn Labecki, Linda Riedmann, Teuntje Beekhuis en Riejanne Markus kunnen wel meedoen aan de Hel van het Noorden. Zij bleken negatief en waren bovendien geen close contacts van Vos.

Vos zette de afgelopen weken alles op alles voor Parijs-Roubaix. De 34-jarige wielrenster eindigde vorig jaar in de eerste editie van de kasseienklassieker als tweede achter de Britse Lizzie Deignan en hoopte dit seizoen op een verbetering. Ze sloeg daarom zelfs de Amstel Gold Race over.

„Parijs-Roubaix is één van de grootste wedstrijden in de geschiedenis van het wielrennen. Het is geweldig om daar onderdeel van te zijn, maar ik heb vorig jaar ervaren dat het een heel pittige koers is en dat wordt het nu vast weer. Het scheelt wel dat we weten wat we kunnen verwachten. Tot vorig jaar kenden we Parijs-Roubaix alleen van tv, nu hebben we de ervaring van oktober op zak.”