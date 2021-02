Tuchtcommissie onderzoekt Gerard Pique na interview: ’85 procent arbiters is voor Real’

De Spaanse tuchtcommissie is namelijk een onderzoek gestart naar de verdediger. Hoewel hij sinds eind november geen duel meer speelde, is hij in opspraak geraakt dankzij een interview met de YouTube Mario Alfonso (DJ Mario).

In dit gesprek stelde Pique dat het merendeel van de scheidsrechters aartsrivaal Barcelona een warm hart toedraagt. „Een oud-scheidsrechter stelde zei dat 85 procent van de scheidsrechters voor Real Madrid is. Hoe vermijd je dan dat ze Madrid niet steeds het voordeel geven? Zelfs als ze hun best doen zullen ze onbewust toch meer aan hen dan aan de tegenstander. Ik ken veel scheidsrechters en ze doen echt hun best, maar hoe gaan ze er mee om wanneer er een twijfelgeval is?”

Later gaf Pique ook enkel voorbeelden. Zo vond hij dat Real Madrid vorig jaar wel enorm geholpen is in de titeljacht. „Enkele beslissingen behoren tot meest buitensporige dingen, die ik in mijn leven heb gezien.”

Mocht er een schorsing komen voor Pique, dan zou dat een forse streep door de rekening zijn voor Koeman. De mandekker is immers net weer terug op het trainingscomplex, zo maakte hij duidelijk via social media. Bovendien zijn zijn collega-verdedigers Sergi Roberto en Raul Araujo momenteel ook niet fit.

Overigens is Pique niet de enige die onderzocht wordt door de Spaanse tuchtcommissie vanwege zijn commentaar. Hetzelfde geldt voor Manuel Vizcaino Fernandez. De voorzitter van Cadiz stuurde na de 4-1 nederlaag tegen Real Sociedad van zondag een open brief naar bond, waarin hij opriep de VAR te repareren. Eerder dit seizoen zat Cadiz-trainer Alvaro Cervera al een schorsing van vier wedstrijden uit na kritiek op de arbitrage.