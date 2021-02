Video - Erling Haaland vliegt door de lucht en scoort wereldgoal

De eerste treffer van Erling Haaland met een halve omhaal was bijzonder fraai. Ⓒ EPA

Erling Haaland was in de Kohlenpottderby tegen Schalke 04 weer eens heerlijk op dreef. De Noorse spits van Borussia Dortmund maakte twee doelpunten in het met 4-0 gewonnen duel en voerde zijn totaal dit seizoen op naar zeventien goals. -