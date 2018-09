FC Groningen hoopt op Cassierra

De noorderlingen zijn met Ajax in gesprek over de huur van de spits, die afgelopen seizoen achttien keer scoorde in de Jupiler League en zondag als vervanger van Kasper Dolberg in het veld kwam bij Excelsior.

Sanchez

Cassierra kwam in de zomer van 2016 – gelijk met Davinson Sanchez – naar Amsterdam, maar had meer aanpassingsproblemen dan zijn Colombiaanse landgenoot, die een megatransfer maakte naar de Premier League en nu voor Tottenham Hotspur speelt.

Ajax, dat 5,5 miljoen euro voor Cassierra aan Deportivo Cali betaalde, schrijft de spits allerminst af. De Colombiaan heeft een contract tot de zomer van 2021 en mag in principe alleen worden verhuurd. Kaj Sierhuis wordt bij een vertrek van Cassierra de eerste spits van Jong Ajax. Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar, die zoals verwacht zijn contract met één jaar verlengde, vechten om de spitspositie in Ajax 1.

