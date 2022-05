Van Bronckhorst met Rangers FC naar finale Europa League

De ploeg van Van Bronckhorst kende een droom eerste halfuur. Het was James Tavernier, al goed voor zes goals eerder in het toernooi, die afwerkte na goed voorbereidend werk van Ryan Kent. Glen Kamara schoot vervolgens de bal langs doelman Péter Gulácsi, na terugleggen van Scott Wright.

Halverwege de tweede helft kwam de Duitse formatie van trainer Domenico Tedesco terug tot 2-1. Christopher Nkunku tikte de bal in één beweging binnen, op aangeven van oud-PSV'er Angeliño. John Lundstram vergrootte de marge weer tot twee treffers. Hij kon inschieten nadat de verdediging van Leipzig de bal niet goed kon wegwerken.

Frankfurt

Ook Eintracht Frankfurt plaatste zich voor de eindstrijd. In Frankfurt had in Londen al met 1-2 gewonnen en wist na een klein halfuur al dat als het geen gekke dingen meer deed, de finale binnen was. West Ham stond op dat moment met tien man na een rode kaart voor Aaron Creswell en de Duitse treffer via Rafael Borré.

De finale van de Europa League is op 18 mei in de Spaanse stad Sevilla.