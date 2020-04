’Badmeester’ Cats bewijst met geheime trainingen vaderlandse topsport slechte dienst

André Cats Ⓒ ANP

’De KNZB heeft in april incidenteel gebruik gemaakt van het eigen zwembad in Zeist. Ondanks dat dit in beperkte mate en volgens strenge veiligheidsregels is gebeurd, vinden we het achteraf een onjuiste beslissing. De KNZB wil haar rol als vertegenwoordiger van de gehele zwemsport op een verantwoordelijke manier spelen en daarbij past deze actie niet. We bieden hiervoor onze excuses aan.’