VIDEO Benjamin Alexander eerste Jamaicaanse skiër op Spelen: ’Ik heb mijn gouden medaille al gewonnen’

Met zijn optreden als skiër op de Olympische Spelen was zijn droom al uitgekomen. „Ik heb mijn gouden medaille al gewonnen tijdens de openingsceremonie”, vertelde Alexander, die vlaggendrager was van het reggae-eiland.

Alexander (38) had voor de twee runs bijna 1 minuut en 10 seconden meer nodig dan winnaar Marco Odermatt. Zelfs de net voor hem geëindigde Indiër Arif Mohd Khan was ruim een halve minuut sneller. Maar de route naar de Spelen was voor Alexander, onder meer dj in een nachtclub van beroep, dan ook volkomen anders dan bijvoorbeeld voor Zwitsers of Oostenrijkers die van kinds af aan met besneeuwde bergen bekend zijn. „De eerste keer dat ik met skiën in aanraking kwam was toen ik door vrienden werd meegenomen voor een heli-skitrip. Ik zag ze ongelooflijke dingen doen en dacht: dat wil ik ook.”

Alexander werd de eerste Jamaicaanse skiër op de Winterspelen en de vergelijking met bobsleeër Dudley Stokes, over wie de film Cool Runnings is gemaakt, diende zich uiteraard zondag aan. „Ik zoek altijd uitdagingen”, vertelde hij tegenover de internationale media. „En ik wil de Winterspelen meer divers maken. Het skiën moet niet gaan tussen tien landen die bergen en rijkdom hebben. Dan wordt het saai en kijkt uiteindelijk niemand meer.”

