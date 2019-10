Goed nieuws voor Bazoer na excuses

Volgens Vitesse traint Bazoer maandag al mee en kan dinsdag dus ’gewoon’ in actie komen in het bekerduel met De Graafschap. De Arnhemmers melden ook dat hij later op maandag met een reactie komt.

Hij is gewoon beschikbaar

Volgens ooggetuigen kwam Bazoer vorige week in conflict met teamgenoot Jay-Roy Grot waarbij ploeggenoten tussen de twee spelers moesten komen. Hij zou daarbij ook dreigende taal hebben geuit richting Grot.

Bazoer is bezig aan zijn eerste seizoen bij Vitesse. De oud-Ajacied kwam eerder uit voor VfL Wolfsburg, FC Porto en FC Utrecht.