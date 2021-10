Gepasseerde Henk Veerman weer in basis sc Heerenveen na goed gesprek

„We hebben samen een aantal beelden bekeken en besproken wat we van hem verwachten. Het was een goed gesprek over de inhoud van het voetballen”, zei trainer Johnny Jansen, die afgelopen weekend liet blijken dat hij niet helemaal tevreden was over de aanvaller. Veerman viel in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen FC Utrecht wel in.

Heerenveen is niet van plan om spelers te gaan sparen in het duel met de tweededivisionist uit Amsterdam. „Ze hebben gewoon een goede ploeg met veel oud-profspelers. Het zit degelijk in elkaar en ze hebben een goed idee van voetballen”, aldus Jansen. „Ik denk dat de top in de tweede divisie zich kan meten met de onderkant van de eerste divisie en dus zullen wij gewoon heel scherp moeten zijn.”

Nicolas Madsen, Sven van Beek en Filip Stevanovic beginnen op de bank. Het trio keert terug van een blessure.