Ajax-keeper Geronimo Rulli maanden aan kant met schouderblessure

Hoewel de uitslagen van de onderzoeken pas maandag worden verwacht, is duidelijk dat de botsing tussen Heracles-aanvaller Jizz Hornkamp en de doelman laatstgenoemde veel fysieke schade heeft opgeleverd. Dat is een hard gelag voor Rulli, die in de belangstelling stond van FC Bayern München. De Duitsers schakelen door naar andere opties.

Of de zware blessure van Rulli consequenties heeft voor Jay Gorter is niet bekend. De reservekeeper, die de Argentijn tegen Heracles verving, zou worden verhuurd. Maar wellicht moet hij nu blijven en de strijd aangaan met de van Eintracht Frankfurt overgenomen Diant Ramaj. Een andere optie is dat de Amsterdammers mede ook door de blessure van Remko Pasveer op zoek gaan naar een nieuwe keeper.

