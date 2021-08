NBA-ster Stephen Curry tekent buitensporig lucratief contract: bijna 12.000 euro per minuut

Curry werd met Golden State kampioen in 2015, 2017 en 2018. In 2015 en 2016 werd hij verkozen tot MVP van de NBA. De over het algemeen gezien beste schutter ooit, is de allereerste basketballer die zijn tweede contract ter waarde van meer dan 200 miljoen dollar ondertekent. Daarmee zal hij per gespeelde minuut 13.656 dollar (11.501 euro) verdienen.

Carmelo Anthony zal zijn twintigste seizoen in de NBA dan weer afwerken aan de zijde van boezemvriend LeBron James bij de LA Lakers. De 37-jarige Anthony verlaat Portland. Drie dagen geleden versterkten de Lakers zich ook al met atletisch monster Russell Westbrook. Ook veteranen als Dwight Howard en Trevor Ariza kwamen de Lakers al versterken.