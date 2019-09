De Gea verlengt bij United: ’Eer om langer te blijven’

Manchester United nam de Spaanse doelman in 2011 over van Atlético Madrid. Hij stond al 365 wedstrijden onder de lat. „Het was een voorrecht om acht jaar bij deze fantastische club door te brengen en het is een eer om mijn carrière voort te zetten bij Manchester United”, zegt De Gea. „Sinds ik hier ben begonnen had ik niet verwacht dat ik meer dan 350 wedstrijden zou spelen. Nu is mijn toekomst verder vastgelegd. Ik wil dit team helpen om weer prijzen te winnen.”

Ook trainer Ole Gunnar Solskjaer is blij dat de club en de keeper er samen zijn uitgekomen. „De laatste jaren heeft David bewezen een van de beste keepers van de wereld te zijn en hij is een belangrijk onderdeel van onze plannen om Manchester United terug te brengen waar de club hoort.”