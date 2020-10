Reprimande na positieve coronatest Racing Point-coureur Lance Stroll

In de gebruikelijke tests richting de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring testte Stroll ook negatief. Op zaterdagochtend voelde hij zich niet lekker en volgde hij het protocol van autosportfederatie FIA, door zich te isoleren in zijn motorhome en niet de paddock te betreden. Stroll bleek niet fit genoeg om te racen en werd op het laatste moment vervangen door Nico Hülkenberg.

De Canadees meldt op zijn Instagram-pagina dat hij zondagochtend, dus voor de race in Duitsland, al is teruggevlogen naar huis. Pas zondagavond liet hij zich opnieuw testen en een dag later bleek de uitslag van die test positief. Stroll is daarop tien dagen in quarantaine gegaan. „Gelukkig waren mijn symptomen redelijk mild”, aldus de coureur. „Ik ben afgelopen maandag opnieuw getest en het resultaat daarvan was negatief. Ik voel me nu heel goed en kan niet wachten om terug bij het team te zijn en te racen in Portugal.”

Racing Point heeft naar aanleiding van de zaak een reprimande gekregen van de FIA. Het team heeft de positieve test te laat aanhangig gemaakt. Volgens het protocol dient dergelijk nieuws direct te worden gemeld.

De maatregelen worden richting de GP van Portugal ook aangescherpt, zo melden bronnen rond de FIA aan De Telegraaf. Alle betrokkenen, dus ook media, moeten zich nu op de dag van aankomst of uiterlijk een dag later laten testen op het circuit.