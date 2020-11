Marcus Rashford wil nu kinderen aan het lezen krijgen

De 23-jarige aanvaller van Manchester United liet weten dat hij als kind graag meer had gelezen, maar daar was nauwelijks geld voor in het gezin waarin hij opgroeide. „Ik ben zelf pas beginnen lezen op mijn 17 jaar. Dat heeft me enorm geholpen om me verder te ontwikkelen en hoe ik nu in het leven sta”, aldus Rashford.

Rashford gaat nu onder meer zelf boeken schrijven voor kinderen. Het eerste boek dat hij samen met een sportjournalist en psycholoog gaat schrijven moet volgend jaar mei verschijnen. Het is bedoeld voor 11- tot 16-jarigen ’Je bent een kampioen’, luidt de titel.