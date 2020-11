Een droom komt uit voor Wesley Koolhof: ’Dit is iets heel groots’

Voor de foto mogen de mondkapjes even af. Wesley Koolhof (l.) en Nikola Mektic kussen de bokaal. Ⓒ Foto REUTERS

AMSTERDAM - Zijn vader Jurrie was een voetballer van naam en faam, maar de achternaam van Wesley Koolhof is niet bekend of makkelijk uit te spreken in het buitenland. ’Coolhof’, wordt vaak met een glimlach gezegd in het tenniswereldje, waarin Engels de voertaal is. Op de baan is de Nederlandse dubbelaar tegenwoordig net zo koelbloedig als die variant op zijn naam doet vermoeden. Met stalen zenuwen en stijlvolle acties won hij de ATP Finals.