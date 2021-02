Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Heroes haalt Williams terug

12.05 uur: De Amerikaanse power-forward Jonathon Williams keert terug bij Heroes Den Bosch. Williams (30) heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen bij de Bosschenaren, die ook nog Europees actief zijn. Hij vervangt Scott Thomas, die door een blessure dit seizoen niet meer in actie zal komen.

Williams kwam in het seizoen 2018-2019 al uit voor de club die toen nog New Heroes Basketball heette. Hij was met gemiddeld 16,2 punten per wedstrijd een van de topschutters. De 1.98 meter lange Williams speelde eerder onder meer voor clubs op het tweede niveau in Duitsland.

„Jonathon heeft reeds bewezen een dominante speler te kunnen zijn. Hij weet wat ervoor nodig is om te winnen, heeft veel ervaring en brengt scorend vermogen”, zegt technisch manager Roel van de Graaf.

Voetbal: Koeman is geblesseerde Pedri voorlopig kwijt bij Barcelona

12.00 uur: FC Barcelona-trainer Ronald Koeman heeft er opnieuw een blessuregeval bij in zijn selectie. Aanvallende middenvelder Pedri viel zaterdag in het gewonnen duel met Sevilla (0-2) uit met een blessure. Uit onderzoek is gebleken dat hij een spierscheuring in het linkeronderbeen heeft opgelopen, meldde de club zondag.

Barcelona doet geen uitspraak over de tijd die staat voor herstel. De 18-jarige middenvelder vervoegt zich bij een reeks geblesseerde spelers onder wie Philippe Coutinho, Ansu Fati en Sergi Roberto. Ook Ronald Araújo, zaterdag terug na een blessure, moest zich tegen Sevilla laten vervangen. Over zijn situatie meldde de club van Koeman nog niets.

Barcelona treft Sevilla woensdag opnieuw. Dan in Camp Nou in het tweede duel uit de halve finales van de Copa del Rey. Barcelona verloor de eerste wedstrijd in Sevilla met 2-0.

Tennis: Eerste titel Alexei Popyrin

11.10 uur: De Australische tennisser Alexei Popyrin heeft zondag het ATP-toernooi van Singapore gewonnen. De 21-jarige Popyrin, de nummer 114 van de wereld, was in de finale te sterk voor de Kazak Aleksandr Boeblik. Het was voor het eerst dat de Australiër een toernooi op het hoogste niveau won.

De overwinning kwam tot stand in drie sets: 4-6 6-0 6-2. Boeblik is de nummer 46 van de wereldranglijst.

Popyrin stond voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi. Voor de 23-jarige Boeblik was het de vierde keer dat hij de eindstrijd haalde. Hij wacht nog op zijn eerste toernooizege.

Golfen: McIlroy en Thomas golfen in de kleuren van Woods

10:15 uur: Rory McIlroy en Justin Thomas behoren tot de golfers die zondag tijdens de slotronde van het World Golf Championship (WGC) in Florida in het rood en het zwart de baan opgaan. Daarmee steunen ze Tiger Woods, die in het ziekenhuis ligt na een zwaar verkeersongeval. De Amerikaan, algemeen beschouwd als een van de beste golfers aller tijden, draagt op de slotdag van toernooien altijd een rood shirt en een zwarte broek.

Woods bevindt zich nog in het Cedars-Sinai Medical Center van Los Angeles nadat hij bij het eenzijdig ongeval, waarbij hij meerdere keren over de kop sloeg, open breuken aan zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel had opgelopen. De 45-jarige golfer maakt het naar omstandigheden goed, luidden de laatste berichten.

Ook Collin Morikawa, die de leiding heeft op het toernooi in Bradenton, komt zondag in rood en zwart de baan op, zo meldt Golf Channel. Tienvoudig majorwinnaar Annika Sörenstam, die in Orlando haar eerste LPGA-toernooi speelt in dertien jaar, kondigde ook al aan gehuld te zullen zijn in de kleuren van golficoon Woods.

Basketbal: Utah Jazz laat zich niet opnieuw verrassen in NBA

9.30 uur: De basketballers van Utah Jazz hebben zich zaterdag hersteld van de nederlaag bij Miami Heat. De koploper in de Western Conference van de Amerikaanse competitie NBA won, opnieuw in Florida, van Orlando Magic: 109-124. Het betekende de elfde overwinning in de laatste dertien duels.

Bij afwezigheid van de geblesseerde Mike Conley (hamstrings) was Donovan Mitchell de grote man met 31 punten. Bij Orlando, dat de derde nederlaag op rij leed, was Nikola Vucevic met 34 punten de topschutter.

In het oosten gingen de twee koplopers onderuit. Brooklyn Nets, de nummer 2 in de Eastern Conference, kon thuis tegen Dallas (98-115) de afwezigheid van de geblesseerden Kyrie Irving (schouder) en Kevin Durant (hamstrings) niet opvangen. Bij de Mavericks blonk sterspeler Luka Doncic uit met 27 punten. De 29 punten van James Harden volstonden niet voor de Nets, die na acht overwinningen weer eens verloren.

Nog verrassender was de nederlaag van Philadelphia 76’ers, de leider in het oosten, na een verlenging (109-112) tegen Cleveland Cavaliers. De bezoekers hadden in Darius Garland (25 punten) en Collin Sexton (28) hun meest productieve spelers. Bij de thuisploeg was Joel Embiid goed voor 42 punten.