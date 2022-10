Verstappen jaagt zondag bij GP van Japan vanaf pole position op wereldtitel

Schrik was er in Q3 toen Verstappen en Lando Norris bijna tegen elkaar knalden. Het moment wordt nog onderzocht door de stewards.

Gasly

In tegenstelling tot de vrije trainingen van vrijdag toen het circuit kletsnat was, begonnen de coureurs de kwalificatie op een droge baan. Voor Charles Leclerc duurde het even voordat hij kon starten. Er werd nog gesleuteld aan de auto van de Monegask. Leclerc ging wel gewoon door naar de tweede kwalificatiesessie. Voor Pierre Gasly (remproblemen), Alexander Albon, Kevin Magnussen, Lance Stroll en Nicholas Latifi was het wel voorbij.

Gasly reageerde witheet op zijn team na zijn aftocht. Er waren problemen met de rem en die leken alleen bij zijn teamgenoot Yuki Tsunoda te zijn opgelost. De Japanse thuisfavoriet ging wel door na Q2.

In de tweede kwalificatiesessie viel de bijl voor Tsunoda, evenals voor Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu en Mick Schumacher.

Een schrikmoment in Q3 toen Norris plotseling achter Verstappen opdook en beide coureurs bijna op elkaar botsten. De Brit reed zelfs even over het gras om een botsing te voorkomen.. „Fuck mate, unbelieveable”, aldus Verstappen.

De race is zondag om 07.00 uur Nederlandse tijd. Verstappen kan zich in Suzuka verzekeren van zijn tweede wereldtitel op een rij. Wint Verstappen de race in Japan voor de eerste keer in zijn carrière én rijdt hij ook de snelste raceronde, dan heeft hij de titel sowieso binnen. Ook als Leclerc als tweede eindigt. Om kampioen te worden dient Verstappen acht punten meer te halen dan Leclerc en zes punten meer dan Pérez.

Herbeleef de kwalificatie voor de GP van Japan