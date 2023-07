Premium Het beste van De Telegraaf

Tour-doelen te over maar WK in achterhoofd Opmerkelijke uitspraak Philipsen over Van der Poel

Mathieu van der Poel helpt ploeggenoot Jasper Philipsen aan een zege in de vierde Tour-rit. Ⓒ ANP/HH

CLERMONT FERRAND - Mathieu van der Poel heeft zichzelf deze Tour nog nauwelijks in de spotlights gefietst, al is hijzelf de laatste die daar mee zit. De 28-jarige vedette gedijt prima in de rol van lead-out voor sprinter Jasper Philipsen, die al drie ritten won. „Ik heb er schik in om Jasper te helpen, ook om zijn groene trui naar Parijs te brengen. Maar ikzelf wil zeker wel nog iets proberen”, voegt het wielerfenomeen van Alpecin-Deceuninck daar rap aan toe.