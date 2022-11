Davis Cup-sprookje voor Nederland voorbij, Australië door

De openingsset was lange tijd een gelijk opgaande strijd. Bij een 6-5 voorsprong wist Van de Zandschulp zijn tegenstander te breken en de set naar zich toe te trekken: 7-5.

In de tweede set verloor de Nederlander meteen zijn eigen service. Met een 5-3 achterstand moest Van de Zandschulp zijn eigen game zien te behouden om in de set te blijven, maar hij leek met zijn hoofd al bij de beslissende derde set te zijn. Hij maakte een inschattingsfout en liet de return van De Minaur zomaar lopen.

De beslissende set was een heerlijk meeslepende strijd waarbij beide tennissers elkaar geen duimbreed toegaven. Bij een stand van 4-4- kreeg Van de Zandschulp een breekpunt, maar die wist hij niet te verzilveren. De Minaur behield uiteindelijk zijn eigen game na een heerlijke lob: 5-4.

Het was nu zaak voor Van de Zandschulp om zijn service te houden, maar hij liet het afweten en pakte geen punt meer: 6-4. Nederland ligt eruit.

Alex de Minaur Ⓒ EPA

Voor Van de Zandschulp, de mondiale nummer 35, was het pas zijn eerste nederlaag in het landentoernooi in drie jaar tijd. In 2019 verloor hij op de Daviscup Finals van de Kazach Michail Koekoesjkin en sindsdien won hij vijf partijen op rij in de Daviscup. Dit jaar had hij in de groepsfase van de Finals al van onder anderen Taylor Fritz en Cameron Norrie gewonnen.

Eerder op de avond moest Griekspoor in Málaga al zijn meerdere erkennen in Jordan Thompson. De nummer 2 van Nederland ging in een meeslepende driesetter met 4-6 7-5 6-3 onderuit.

Australië trad aan zonder Nick Kyrgios, de beste tennisser van het land. De nummer 22 van de wereld, dit jaar finalist op Wimbledon, heeft rust verkozen boven de Daviscup Finals.

>