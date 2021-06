Mathieu van der Poel: ’Een van mijn beste dagen op de fiets ooit’

Van der Poel zette in de 27,2 kilometer lange tijdrit tussen Changé en Laval Espace Mayenne de vijfde tijd neer. En dat als niet-specialist. Hij deed met zijn prestatie precies genoeg om de leiding in het algemeen klassement te behouden. Het was bepaald geen gemakkelijke opgaven, want Tadej Pogacar was ontketend. De Sloveen won op overtuigende wijze de rit, maar kwam acht seconden tekort voor het geel.

„Ik heb mezelf verbaasd vandaag”, stamelde Van der Poel na afloop. „Toen ik gisteren zei dat ik dacht dat ik de trui zou verliezen, meende ik dat, want tijdrijden is geen specialiteit van mij, maar ik beleefde vandaag een van mijn beste dagen op de fiets ooit. Ik kon telkens mijn limiet verleggen.”

Zijn team kreeg ook de nodige complimenten. „Ik moet de staf bedanken. We hebben gisteren tot middernacht gewerkt aan mijn positie om zoveel mogelijks watts te besparen. Ik ben heel trots op het team.”

Voor Van der Poel was het pas de tweede keer dit jaar dat hij op de tijdritfiets zat. „De eerste keer was de tijdrit in de Ronde van Zwitserland, dus ja dit is pas de tweede keer.” Dat hij de wattages kan trappen om zich met de sterkste renners te meten in de tijdrit dat wist hij wel, maar volgens de 26-jarige wielrenner was het vooral een kwestie van positie en aerodynamica en daar had zijn ploeg tot laat aan gewerkt. „Christoph Roodhooft komt dit ook voor een groot gedeelte toe. Hij geloofde erin dat ik in staat zou zijn om de gele trui te behouden. Ik moet hem daarvoor bedanken.”

Pogacar won tijd op al zijn concurrenten in de eerste tijdrit van deze Tour de France. „Ik had het geel graag willen hebben, maar Mathieu ziet er ook heel goed uit in het geel”, zei Pogacar, die na zijn zege werd gefeliciteerd door de Nederlander. „Ik ken Tadej goed. Het is een aardige vent. Hij is altijd vriendelijk en heeft vandaag fenomenaal gereden. Wat mij betreft is hij de favoriet voor de eindzege.”

De Sloveen zelf sprak van een hele goede dag voor hem. „Ik heb geen fouten gemaakt. De omstandigheden waren perfect voor me. In eerdere tijdritten had ik de fout gemaakt om te hard van start te gaan, hier kwam ik met het klimmetje in het begin meteen in het juiste ritme”, zei Pogacar.

Het doel was volgens de kopman van UAE Team Emirates om geen tijd te verliezen. „En nu heb ik tijd gewonnen. Ik ben daar superblij mee”, zei Pogacar, die 44 seconden won op zijn concurrent en landgenoot Primoz Roglic.

Primoz Roglic eindigde als zevende in de eerste tijdrit van de Tour de France. De 31-jarige Sloveen van Jumbo-Visma moest 44 seconden toegeven op ritwinnaar Tadej Pogacar. „Ik heb alles gegeven”, zei de gehavende kopman van de ploeg, die na de tijdrit in het klassement tiende staat op 1.48 van geletruidrager Mathieu van der Poel.

Na zijn eigen optreden maakte hij er bij de NOS nog een grapje van in de hoop dat ploeggenoot Wout van Aert met de dagzege aan de haal zou gaan. „Hopelijk rijdt Wout me straks niet buiten de tijdslimiet”, lachte hij. Het zou echter niet Van Aert zijn, maar vooral zijn rivaal en landgenoot Pogacar die tijd op hem zou pakken.

Gezien zijn verwondingen door de valpartij in de derde etappe in de Ronde van Frankrijk hield Roglic de schade beperkt. „Ik ben hier heel trots op. Ik heb alles eruit geperst wat ik in me had, maar ik merkte dat ik kracht miste.”

Van Aert had gehoopt op de ritzege in de tijdrit en misschien zelfs op het geel. Dat lukte echter niet. „De ontgoocheling is groot”, sprak de Belg van Jumbo-Visma. „Ik had niet gedacht dat Pogacar de zwaarste concurrent zou zijn vandaag, maar een verrassing kan je het ondertussen ook niet meer noemen. Ik heb alles gegeven en geen fouten gemaakt, maar had niet de benen die ik hoopte te hebben.”

De Belgische tijdrijder zei dat hij in de voorgaande etappes alles eraan had gedaan om niet veel tijd te verliezen met deze rit in het achterhoofd. „Ik heb hier naartoe gewerkt, maar het is jammer dat ik zowel naast de ritzege als naast de gele trui grijp.”