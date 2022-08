Marianne Vos sluit Ronde van Scandinavië af met vierde ritzege

Eerst Jeanne Korevaar en daarna Anouska Koster probeerden in de slotrit een massasprint te voorkomen. Koster reed in de laatste kilometer nog voorop terwijl de groep achter haar, met ploeggenote Vos in goede positie, naderde. Koster kwam net tekort. Vos profiteerde van het goede werk van haar ploeg. Met Koster op kop hoefde ze even alleen maar te volgen. Toen duidelijk werd dat haar ploeggenote het niet ging redden kon de ervaren Brabantse zelf de sprint inzetten. Met succes, ze hield de Belgische Shani Bosuyt en de Italiaanse Barbara Guarischi achter zich. Lucinda Brand finishte als vijfde.

In het eindklassement had Ludwig 17 seconden voorsprong op de Duitse Liane Lippert. Koster was op de zevende plaats de eerste Nederlandse.