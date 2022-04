Transgender wielrenners niet welkom bij Britse wedstrijden

Bridges kwam in 2020 uit de kast als transgender en zou afgelopen weekend meedoen aan de nationale omniumkampioenschappen, nadat ze had aangetoond dat haar testosteronspiegel tot de vereiste limieten was teruggebracht. De Britse bond nam het besluit om haar toe te laten in lijn met het beleid ten aanzien van deelname van transgenders en non-binaire mensen, maar de internationale wielerunie UCI blokkeerde haar deelname. De Britse bond besloot vervolgens haar deelnamebeleid te herzien.

„Vanwege het verschil in het beleid van British Cycling en de UCI is het momenteel mogelijk voor transgender atleten om in aanmerking te komen om in eigen land te racen terwijl hun zaken nog bij de UCI lopen. Dat is oneerlijk voor alle vrouwelijke rijders en vormt een uitdaging voor de integriteit van het racen”, schrijft de Britse bond op zijn website. „De directie heeft daarom voor een onmiddellijke opschorting van het huidige beleid gekozen. Komende week gaan we het beleid herzien.”

Volgens het reglement van de Britse wielerbond, aangepast in januari, moet een transgender twaalf maanden voor deelname bij de vrouwen een bepaalde (lage) testosteronwaarde hebben om te kunnen starten. Het besluit om de 21-jarige Bridges toestemming te geven deel te nemen aan de Britse kampioenschappen stuitte op verzet. „Het zou niet eerlijk zijn geweest om Laura Kenny en de andere rensters met wie Bridges te maken krijgt het te laten opnemen tegen een rivaal met de biologische voordelen van een man”, verwoordde voormalig zwemster Sharron Davies de bezwaren in de krant The Times.