‘Porsche wil helft aandelen Red Bull Racing kopen’

Vanaf 2026 worden er nieuwe motoren in de Formule 1 geïntroduceerd, die simpeler moeten zijn dan de huidige modellen en daardoor ook goedkoper. Red Bull en Porsche hoopten hun aanstaande samenwerking eigenlijk onlangs in Oostenrijk al officieel bekend te maken. Dat feest ging echter niet door, omdat er nog een definitieve klap moet worden gegeven op het reglement rond de toekomstige krachtbronnen.

Een delegatie van Porsche was wel aanwezig op de Red Bull Ring. Net als overigens een afvaardiging van het Japanse Honda, dat nog tot en met 2025 de motoren levert aan Red Bull en zusterteam AlphaTauri. Ook Honda zou toch wel weer oren hebben naar een toekomst in de koningsklasse, nadat eerder nog een afscheid werd aangekondigd.

Red Bull, waar Max Verstappen een contract heeft tot en met 2028, heeft een eigen motorenafdeling opgetuigd: Red Bull Powertrains. In de fabriek in Milton Keynes zou samen met Porsche de nieuwe motor moeten worden ontwikkeld. Het is dus niet zo dat het team naar Duitsland verhuisd.

Dat Porsche vijftig procent van de aandelen wil overnemen, is nota bekend geworden via Marokko. Vanwege anti-kartelafspraken moeten bedrijven bij dit soort deals een aanvraag indienen bij verschillende mededingingsautoriteiten, onder meer in twintig landen buiten de Europese Unie. Motorsport-Total ontdekte de documenten in Marokko, waar de aanvragen publiek worden gemaakt als ze zijn goedgekeurd. Het zou gaan om een tienjarige overeenkomst tussen beide partijen.

Porsche en Audi kregen begin april al toestemming van de Volkswagen Group voor hun Formule 1-plannen. Audi is al met meerdere teams in verband gebracht wat betreft een samenwerking of overname. Sauber, nu in de koningsklasse actief als Alfa Romeo, zou op dit moment de beste papieren hebben.