Tallon Griekspoor vervangt Andy Murray op ABN AMRO Open

Opvallend is dat de 26-jarige Griekspoor aanvankelijk juist het toernooi in Rotterdam aan zich voorbij wilde laten gaan en een trip naar Zuid-Afrika op het programma had. Na zijn toernooiwinst in Pune eerder dit jaar liet hij al doorschemeren van gedachten te zijn veranderd. Op dat moment waren de plekken in Ahoy echter al vergeven. „We hebben geen wildcard meer over, dus dat maakt het verhaal een stuk lastiger”, zei toernooidirecteur Richard Krajicek destijds. Door de afzegging van Murray is dat probleem nu opgelost.

„We zien het als een geluk bij een ongeluk”, zegt Krajicek nu. „Het is enerzijds jammer dat Andy Murray niet aanwezig is. Anderzijds ben ik echter blij dat we Tallon toch direct toe kunnen laten. Hij is de man in vorm en ik denk dat hij mooie dingen kan laten zien in het ABN AMRO Open.”

Griekspoor bereikte onlangs op de Australian Open de derde ronde en is daardoor op de wereldranglijst naar de 59e plaats opgeklommen. Hij won begin deze maand in India zijn eerste ATP-titel.

De vijftigste editie van het toernooi wordt gehouden van 11 tot en met 19 februari 2023. Met Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev, Gaël Monfils en Stan Wawrinka blijven er vier voormalige winnaars over op de deelnemerslijst. Verder wordt ook Stefanos Tsitsipas, die zondag de Australian Open-finale verloor van Novak Djokovic, verwacht. De Griek won in Melbourne in de derde ronde nog van Griekspoor.