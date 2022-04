Premium Het beste van De Telegraaf

40-jarige kampioenen al maanden niet meer op de baan Tennisfans in onzekerheid: zien we Federer en Serena Williams ooit nog terug?

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Serena Williams en Roger Federer in maart 2019. Ⓒ ANP/HH

Ze worden gemist vanwege hun unieke kwaliteiten, uitstraling en bijzondere verdiensten voor de tennissport. Serena Williams en Roger Federer hebben nog geen afscheid genomen, maar zijn al driekwart jaar niet meer bij toernooien gesignaleerd. Federer beweert dat hij in september zijn rentree maakt, maar is voorlopig nog druk met revalideren. De toekomst van Williams is helemaal in nevelen gehuld.