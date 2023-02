Premium Het beste van De Telegraaf

AZ-beul maakt diepe buiging voor fysiotherapeut Nakada Ontroerende omhelzing FC Utrecht-Japanners na gouden goal Maeda

Door Steven Kooijman

Naoki Maeda scoort de 1-2 voor FC Utrecht. AZ -keeper Mathew Ryan heeft het nakijken. Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - Hij werd bedolven door uitzinnige medespelers, Naoki Maeda, nadat de invaller in de verlenging FC Utrecht tegen AZ met zijn tweede balcontact op voorsprong had geschoten. Maar toen de Japanner zich had losgeweekt uit de kluwen ploeggenoten, maakte hij nog even een ommetje naar de bank. Daar wachtte hem een innige omhelzing met fysio Takahiro Nakada.