Vitesse mist Oussama Tannane door positieve coronatest

De creatieve middenvelder is niet inzetbaar vanwege een positieve coronatest. In totaliteit is het het veertiende coronageval bij de A-selectie van Vitesse (acht stafleden en zes spelers).

Tannane is geweldig aan het seizoen begonnen, maar incasseerde twee weken geleden twee gele kaarten binnen enkele seconden vanwege verwensingen aan het adres van scheidsrechter Martens. Tannane raakte geïrriteerd door het optreden van de scheidsrechter, die enkele keren niet floot bij overtredingen op de Vitesse-speler. Door de rode kaart miste Tannane de wedstrijd tegen PSV, die Vitesse desondanks met 2-1 won. Vitesse staat daardoor in punten gelijk met koploper Ajax, dat een beter doelsaldo heeft.