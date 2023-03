Premium Het beste van De Telegraaf

Cocu laat het flink knetteren bij Arnhemmers Van Nistelrooy wil tegen Vitesse spijkers met koppen slaan met PSV: ’Dit is fase waarin het móét’

Door Jeroen Kapteijns

Ruud van Nistelrooy en Phillip Cocu in hun gezamenlijke tijd bij PSV. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Phillip Cocu en Ruud van Nistelrooy, die zondag als trainers de degens kruisen, zijn twee clubiconen van PSV en hebben in Eindhoven hun handtekening gezet onder een rits landstitels. De huidige trainer van Vitesse stond maar liefst zevenmaal op het Stadhuisplein (viermaal als speler en driemaal als trainer), maar heeft in zijn huidige functie te maken met grote degradatiezorgen. Van Nistelrooy werd als speler tweemaal kampioen met PSV en vecht ervoor om in zijn eerste jaar als hoofdtrainer in Eindhoven de titelkansen intact te houden. Met het oog daarop kan dit een heel bepalende speelronde zijn.