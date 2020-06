Video: ’Hulk’ Matthijs de Ligt leert snel van zijn fouten

„Hoe eet jij? Je bent net The Hulk!”, schreef hij bij zijn Instagram Stories.

Het filmpje bereikte veel mensen en dus ook De Ligt. De voormalig Ajacied liet zijn wel degelijk over tafelmanieren te beschikken.

Op een filmpje van vriendin AnneKee Molenaar is enkele uren later te zien dat hij netjes met een servet en mes en vork aan het eten is. „Lesje geleerd”, schijft Annekee erbij.

Op 22 juni is het de beurt aan de Serie A om de competitie te hervatten. In Italië is het met nog twaalf duels voor de boeg ongenadig spannend in de strijd om de landstitel. Juventus heeft een punt meer dan nummer twee Lazio.

Ook nummer drie Internazionale is nog niet helemaal kansloos voor de landstitel. Inter heeft negen punten minder dan Juventus, maar speelde een duel minder dan de koploper en Lazio. De Ligt is dus in de race om meteen de Scudetto te winnen.