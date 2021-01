NOC*NSF uit zorgen over avondklok

Het onderzoek, waaraan ruim 3000 mensen hebben deelgenomen, wijst uit dat maar liefst 44 procent van de Nederlanders de afgelopen weken minder heeft gesport door de coronamaatregelen en de tweede lockdown. Vooral kinderen, jongeren en 65-plussers zijn gestopt met sporten sinds december.

Maar liefst 69 procent van de jeugd tot en met 18 jaar geeft aan minder te zijn gaan sporten door de lockdown die sinds 15 december van kracht is. Zo’n 8 procent van deze groep is zelfs helemaal gestopt met sporten. Voor Nederlanders boven de 65 jaar geldt dat er 11 procent minder sporters zijn ten opzichte van november 2020. Dat gaat om zo’n 300.000 ouderen.

„December is een maand waarin er traditioneel minder wordt gesport” zegt algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF. „Maar ten opzichte van dezelfde periode in 2019 zien we dat daar bovenop nog eens honderdduizenden Nederlanders minder zijn gaan sporten en bewegen. Opnieuw zien we dat de coronamaatregelen de sport en daarmee de algemene fitheid en weerbaarheid van Nederlanders hard raken.”

"Dit heeft een grote inperking op de mogelijkheid om sport te beoefenen"

„Wanneer een vroege avondklok moet worden ingevoerd, heeft dit een grote inperking op de mogelijkheid om sport te beoefenen omdat sportclubs waarschijnlijk hun deuren moeten sluiten in de avond” vervolgt Dielessen. „De verwachting is dat het sportaanbod voor alle Nederlanders bijna volledig stil zal vallen. Er kan nog weinig worden getraind bij sportverenigingen, waar met name trainingen voor jongeren en ouderen in de avond plaatsvinden.”

Eerder gaf bijna twee derde van de Nederlanders al aan dat juist het sluiten van de sportclub de belangrijkste reden is om minder te gaan sporten. Zelf en flexibel te organiseren sporten zoals wandelen, hardlopen, fietsen en skeeleren blijven tijdens de coronapandemie onverminderd populair.

„Maar ook deze sporten kunnen met de invoering van de maatregel niet langer in de avonduren plaatsvinden”, weet Dielessen. „Terwijl mensen die overdag werken of studeren dit juist vaak in de avond plannen. We verwachten dan ook dat de sportdeelname in Nederland de komende periode drastisch keldert. Juist in deze lockdownperiode is een actieve gezonde leefstijl een belangrijke bijdrage aan de weerbaarheid en gezondheid van de samenleving. De avondklok kan een grote impact op de algemene gezondheid van de Nederlandse samenleving hebben, ook op de lange termijn.”