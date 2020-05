Handbalsters de dupe van Duitse chaos

Een ’verzekeringskwestie’ weerhoudt Angela Malestein ervan de training te hervatten als het sein op groen gaat. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - De coronacrisis zorgt in de Duitse handbalcompetitie voor totale chaos. Kelly Dulfer, spelend voor Borussia Dortmund, en Angela Malestein, in dienst van concurrent SG BBM Bietigheim, zitten er midden in. De wereldtitel met Oranje die ze dik vier maanden geleden samen nog vierden, lijkt inmiddels een eeuwigheid geleden.