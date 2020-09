Live Tour: peloton vertrokken voor eerste Alpenrit

Vanuit La-Tour-du-Pin wordt in zuidelijke richting een draai gemaakt om Grenoble richting Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte, de zwaarste klim van de dag. Op de top is het nog 20 kilometer naar finishplaats Villard-de-Lans. De laatste 2 kilometer gaat het weer flink omhoog. Tourbaas Christian Prudhomme is terug in koers. Hij was een week in thuisquarantaine na een positieve coronatest.

Al snel na de start ligt een eerste hellinkje, de Côte de Virieu van de vierde categorie. Na de tussensprint (km 44,5) volgen ten noordoosten van Grenoble twee cols van de tweede categorie: de Col de Porte en de Côte de Revel. Daarna gaat het in het natuurpark Vercors 11 kilometer omhoog op de in de eerste categorie ingedeelde Moucherotte. De slotklim in Villars-de-Lans heet Côte 2000 waar de finish op 1152 meter hoogte ligt.

De Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma is de leider in koers. De etappe eindigt naar verwachting rond 17.30 uur.

Vooruitblik Boogerd:

„Ik geloof niet dat in deze zestiende etappe naar Villard-de-Lans grote verschillen gemaakt worden. De finale is niet superlastig en ik denk dat de klassementsmannen de energie willen opsparen voor wat er nog gaat komen in die laatste etappes.

Het zal in het begin oorlog worden om een groepje te formeren dat weg gaat rijden. Als dat is gebeurd zal het wel de ruimte gaan krijgen, zeker van Jumbo-Visma. Tony Martin en Amund Jansen zullen op dat moment de controle houden en proberen te zorgen dat de kopgroep wegblijft, om zo te voorkomen dat er op de top van de Moucherotte en daarna aan de streep nog bonificatiesecondes liggen.

De eerste drie worden in beide gevallen beloond. Degene die als eerste boven is krijgt acht tellen en aan de meet zijn er nog tien seconden voor de winnaar te verdienen. Tadej Pogacar zal die graag willen pakken om zijn achterstand van veertig seconden op Primoz Roglic weer wat te verkleinen, alleen heeft hij er geen ploeg voor om de rit te controleren. En Jumbo-Visma wil niet dat er weer een duel tussen die twee plaatsvindt met de kans dat Pogacar opnieuw tijd terugpakt.”

Michael Boogerd Ⓒ Rias Immink

