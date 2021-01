FC Barcelona pikt straf Messi niet

De tuchtcommissie van de Spaanse voetbalbond heeft de Argentijn voor twee duels geschorst na zijn rode kaart zondag in de finale om de Spaanse Supercup tegen Athletic. Barcelona is het daar niet mee eens

Messi mist voorlopig het bekerduel met Cornella van donderdag en de competitiewedstrijd van zondag tegen Elche. Uitgerekend tegen Athletic kan hij op op 31 januari zijn rentree maken.

Messi velde afloepen zondagavond zijn tegenstander Asier Villalibre met een vuistslag. Dat gebeurde in de slotfase van de verlenging en was een daad van frustratie, zo leek het. De ploeg uit Baskenland maakte veel overtredingen en had in de verlenging ook nog de leiding genomen.

Het bleef 3-2 in het duel in Sevilla. Het was de eerste keer in 753 wedstrijden voor Barcelona dat Messi rood kreeg.