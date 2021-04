Wereldkampioen Wesley Koolhof na mislukte samenwerking verder met Jean-Julien Rojer

Koolhof is de nummer 13 van de wereld in het dubbelspel, de 39-jarige Rojer de nummer 27. Koolhof vormde tot eind 2020 een duo met de Kroaat Nikola Mektic, die kort voor de ATP Finals aankondigde verder te gaan met landgenoot Mate Pavic. Koolhof baalde van die plotselinge beslissing, maar vervolgens won het duo wel het eindejaarstoernooi in Londen, het officieuze WK tennis.

Koolhof, getraind door Marco Kroes, vond een nieuwe partner in Kubot, maar met de ervaren Pool klikte het niet op de baan. Verder dan een paar kwartfinales kwam het duo niet, waarna in goed overleg tot het einde van hun samenwerking werd besloten. Rojer was dit seizoen begonnen met de Braziliaan Marcelo Melo, ook dat was geen succes. Tot eind 2020 vormde Rojer zeven jaar lang een dubbel met Horia Tecau uit Roemenië.

Jean-Julien Rojer in actie in Rotterdam. Ⓒ ANP/HH

In Rome beginnen de twee beste dubbelaars die Nederland rijk is over een paar weken hun samenwerking. In 2019 speelde het tweetal in de Davis Cup al eens samen tegen Groot-Brittannië. Er werd destijds verloren van het Britse duo Jamie Murray en Neal Skupski, maar toen al bleek dat de twee goed samen kunnen dubbelen.

Het zou zomaar kunnen dat Koolhof en Rojer ook in Tokio gaan dubbelen, waar over drie maanden de Olympische Spelen beginnen. „De teams voor de Spelen zijn nog niet zeker, maar daar kan deze samenwerking wel bij helpen”, vertelde de tennisser uit Duiven aan het ANP.