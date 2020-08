Ronaldinho, de goedlachse balverliefde tovenaar met boevenstreken

Ronaldinho in zijn prime: met de bal en zijn eeuwige lach Ⓒ ANP/HH

Ronaldinho Gaucho (40) toverde jarenlang een ’smile’ op het gezicht van menig voetbalfan. Hij lachte zijn tanden bloot op het allerhoogste niveau en zijn fabelachtige acties op het veld leken hem ogenschijnlijk geen enkele moeite te kosten. Echter, in 2020, zit hij ruim een maand lang vast in een verpauperde cel vol met ratten en kakkerlakken in Paraguay. Inmiddels lacht ’Ronnie’ vooral als een boer met kiespijn, ondanks dat hij eindelijk weer op vrije voeten is.