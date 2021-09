Drama in Monza: Max Verstappen en Lewis Hamilton crashen samen

Max Verstappen. Ⓒ ANP/HH

Monza - Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn samen gecrasht in de grand prix op het circuit van Monza. Kort na de pitstop van de Brit kwamen ze in botsing, waarna beiden samen de baan verlieten en de auto’s in elkaar verstrengeld waren.