Tafeltjes-gate bij Van Gerwen en ‘vertrager’ Van Duijvenbode: ‘Ontkent hij dat? Haha, lik m’n reet!’ Van Gerwen ‘tipt’ over trucs: ‘Dan bij voorbaat al verloren’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Een blije Van Gerwen na zijn overwinning op Dirk van Duijvenbode. Ⓒ ANP/HH

ALEXANDRA PALACE - Er werd vuurwerk verwacht tussen Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode. In Ally Pally zouden twee Nederlanders aan de oche staan, die de duizenden in de zaal met hun moordende tempo naar adem zouden laten happen. Het liep even anders, zag Mighty Mike. Hij gaf aan ruis op de lijn te ondervinden met een ‘vertrager’. ,,Dirk probeerde dat een beetje, maar dat vergeef ik hem’’, aldus Van Gerwen.