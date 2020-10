Wilco Kelderman pakt roze trui in Giro d’Italia na superzware rit over Stelvio

De eindzege in de Ronde van Italië is ineens dichtbij voor de Kelderman. Hij zou de tweede Nederlandse eindwinnaar kunnen worden, na Tom Dumoulin (2017). Er volgt nog een vlakke rit, een bergrit en een individuele tijdrit op zondag.

De etappe werd gewonnen door Jai Hindley, de ploeggenoot van Kelderman. Hij versloeg Geoghegan Hart (Ineos) in de sprint. De Sunweb-renners staan nu ook eerste en tweede in het klassement. De Nederlander staat 13 seconden voor op zijn ploegmaat en 16 op Geoghegan Hart (Ineos).

De achttiende etappe, een bergrit van Pinzolo naar Laghi di Cancano (207 km) bevatte één belangrijk element: de mythische col de Stelvio, op pakweg 60 kilometer voor de finish. Ruim 24 kilometer klimmen tussen de sneeuwtoppen, menig wielerfan keek hier naar uit.

De vroege vluchtersgroep werd op de voet van de berg al snel ingerekend door het ’peloton’, dat was uitgedund tot enkele klassementsmannen en knechten. Almeida en Kelderman als belangrijkste mannen, uiteraard. Sunweb reed dan ook op de Stelvio op kop voor de Nederlander.

Tempo

En dat werk van Sunweb werd Almeida op een gegeven moment te veel. De rozetruidrager uit Portugal bungelde achterin de groep der favorieten. Of was het zand in de ogen strooien? Hij keerde weer even terug. Maar dat was voor even. 10 kilometer voor de top moest hij er toch echt af.

Maar Kelderman had zelf ook moeite met het tempo van Ineos-mannen Rohan Dennis en Tao Geoghegan Hart. Ploeggenoot Jai Hindley leek ook sterker te zijn op de Stelvio. Hij is de nummer 3 van het algemeen klassement, Hart de nummer 4. Voor Hindley lastig, rijden voor Kelderman of voor eigen succes? Hij stond op bijna 3 minuten van Almeida.

Drietal

Kelderman kon het tempo toch echt niet volgen en moest het drietal laten gaan. Sunweb liet Hindley ook zijn gang gaan, aangezien hij van de drie er het beste voorstaat in het klassement.

Zo’n 45 seconden voor de Nederlander uit reden echter dus wel de nummers 3 en 4 van het klassement: zijn Australische ploeggenoot Hindley en de Brit Hart. Zij moesten een kleine drie minuten goed maken op Kelderman om hem uit het roze te houden. Er volgde na een lange afdaling nog een beklimming van een kleine 9 kilometer.

Wegwerpgebaar

Ondertussen liep de achterstand van Kelderman licht op. Of hij heel blij was met de keus van Sunweb om Hindley op te geven als knecht, is de vraag. De achterstand liep inmiddels op richting ruim boven de 1 minuut. Hij leek een wegwerpgebaar richting de ploegleiderswagen te maken.

Pelle Bilbao en Jakob Fuglsang voegden zich ondertussen bij Kelderman. Bij een tussensprint voor bonificatieseconden zat Hindley niet op te letten: Hart pikte ze weg en is daardoor hem voorbij in het algemeen klassement. Dennis was klaar met zijn geweldig werk voor Hart en moest lossen.

Kraken

Hart leek niet voluit te gaan. Hij vreesde waarschijnlijk op een late aanval van Hindley, die in topvorm zat te koersen. De aanval van Hindley kwam echter niet. Wel pakte hij de dagzege, door Hart te kloppen in de sprint.

Dat Hindley niet aanviel, was ook het geluk van Kelderman, die zo zijn verlies ’beperkte’. De Nederlander kraakte aan alle kanten, maar hield net genoeg stand om vrijdag de roze trui aan te mogen trekken. En dat met nog maar drie dagen te gaan.

Jackje

Op de klim had Hindley alle moeite om zijn jackje aan te krijgen, tegen de kou. Hij viel net niet toen hij hem probeerde aan te trekken. Ook Kelderman en de Ineos-renners hadden alle moeite om het jackje bergop aan te trekken.