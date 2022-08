Bol pakt opnieuw goud en zet unieke prestatie op EK neer

Niet eerder behaalde een atlete een Europese gouden medaille op zowel de 400 meter als de 400 meter horden. Bol veroverde woensdag het goud op de 400 meter in een bijzonder snelle tijd van 49,44 seconden. Op de 400 meter horden was ze de torenhoge favoriete. Normaal gesproken zou niemand haar van die unieke dubbel kunnen afhouden, want Bol is dit seizoen in Europa met afstand de beste op de ronde met de tien hekjes.

Ze won in een tijd van 52,67 en dat was een kampioenschapsrecord. Ze verbeterde de 52,92 van de Russin Natalya Anchuk uit 2010. Bol veroverde vorige maand zilver op de 400 meter horden bij de WK in Eugene. Vorig jaar won ze brons op de Olympische Spelen. Ze is met een tijd van 52,03 houdster van het Europees record.

„Ik ben zo blij, en stiekem een klein beetje opgelucht”, zei ze kort na haar race bij de NOS. „Toen ik over de finish kwam, drong het ongeloof tot me door. Het zijn twee zo verschillende onderdelen, behalve dat je vreselijk verzuurt. Iedereen denkt dat ze het wel even doet, maar ik heb het nu ook echt gedaan. Maar ergens geeft het ook wat zekerheid. Ik moet gewoon een nette race neerzetten, en dat was het ook. Het ging gewoon lekker. Ik heb er zeker geen spijt van gehad dat ik vol voor die dubbel gegaan ben. Ik ben er zo trots op, maar ik weet niet of ik het nog een keer ga doen. En of het me dan nog een keer zou lukken...”

Later op de vrijdagavond slaagde Lieke Klaver er in de finale van de 200 meter niet om op het podium te eindigen. Klaver liep in 22,88 de vijfde tijd.

Maagkrampen breken Van Diepen op

Tony van Diepen heeft de finale van de 800 meter niet gehaald. Hij eindigde in zijn serie van de halve finales als zesde en daarmee was hij uitgeschakeld. De eerste drie van de twee heats gingen rechtstreeks door, plus twee atleten op basis van hun tijd.

Van Diepen liep wel goed mee in de race en lag op de tweede plaats bij het uitkomen van de laatste bocht. Maar in de laatste meters vloeiden zijn krachten weg en zakte hij terug naar achteren. De Spanjaard Mariano Garcia won de serie in 1.46,52, voor de Brit Jake Wightman (1.46,61) en de Ier Mark English (1.46,66). Van Diepen bleef met 1,47,64 ver boven zijn persoonlijk record van 1.44,14, dat hij dit seizoen vestigde. Op de WK in Eugene werd de atleet uit Heerhugowaard ook al uitgeschakeld in de halve finales.

„Ik voelde me niet lekker, moest vijf minuten voor de start nog naar het toilet met maagkrampen”, zei een teleurgestelde Van Diepen bij de NOS. „Ik heb iets verkeerds gegeten of het is iets anders, in ieder geval zit ik niet lekker in mijn lichaam. Ik heb er het beste van gemaakt, maar ik miste duidelijk de power. Ik wist dat ik met de vijfde plaats nog op basis van mijn tijd de finale kon halen, dus heb die laatste meters echt wel gevochten, maar het zat er niet in.”

Van Diepen heeft een reputatie op de 400 meter en grossierde al in medailles met de estafetteploeg op de 4x400 meter, maar op de 800 meter wil het maar niet lukken door te breken naar de wereldtop. Hij won met de mannenploeg olympisch zilver in Tokio op de 4x400 meter, goud op World Relays en de EK indoor en dit voorjaar nog brons op de 4x400 op de WK indoor in Belgrado. Op de WK in Eugene liep hij samen met Liemarvin Bonevacia, Klaver en Bol naar het zilver op de 4x400 meter gemengd.