Sifan Hassan verbetert Europees record op 10.000 meter

In de stromende regen in Hengelo kwam Hassan tot 29.36,67 minuten en dook daarmee ruim onder de Europese toptijd van Paula Radcliffe.

Radcliffe had in 2002 het Europees record op 30.01,09 minuten gezet. Hassan was met 29.36 veel sneller en dook ook veertig seconden onder haar eigen persoonlijke record van 30.17,62 dat ze in 2019 in Doha had gelopen.

Haar nieuwe toptijd was ook een ruime verbetering van het Nederlands record van Lornah Kiplagat uit 2003: 30.12,53.