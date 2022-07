Waar houdt het op nu ook Miedema gesneuveld is?

Voetbal

Denemarken van nul af na zege op Finland, Duitsland verslaat Spanje

Op het EK voetbal hebben de Deense vrouwen in Groep B hun eerste zege geboekt. In een Scandinavisch onderonsje met Finland was een treffer van Pernille Harder na rust voldoende voor de zege: 1-0. Duitsland was in dezelfde groep vooral in de eerste helft op stoom tegen Spanje en voetbalde zich met 2-...