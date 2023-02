FC Twente dankzij bliksemstart eenvoudig langs FC Volendam

FC Twente blijft vijfde en het gat naar koploper Feyenoord bedraagt nog altijd zes punten. Direct na de winterstop leek FC Twente zich nadrukkelijk in de titelstrijd te gaan mengen, maar vier gelijke spelen in zeven duels hebben ervoor gezorgd, dat de ploeg van Jans wat achterop is geraakt.

Europees voetbal

Vanuit het oogpunt van het behalen van Europees voetbal staat FC Twente er nog altijd uitstekend voor, al was de uitschakeling in de KNVB-beker door Ajax afgelopen week wel een grote deceptie, omdat daarmee één optie om een Europees avontuur af te dwingen weg viel.

Hilgers

In vergelijking met de wedstrijd tegen Ajax keerde Mees Hilgers terug in de basis ten koste van jongeling Max Bruns. Jans hield vast aan de jonkies Sem Steijn en Anass Salah-Eddine op het middenveld, waardoor Michel Vlap en Michal Sadilek op de bank begonnen.

FC Volendam, dat slechts één van de zes voorgaande duels had verloren, had na de winterstop met een ultradefensieve speelwijze puntjes gesprokkeld tegen Ajax en AZ. Trainer Wim Jonk stuurde ook in Enschede zijn team in een 5-4-1 formatie het veld op met Robert Mühren als eenzame strijder voorin.

Krachtpatsers

De Volendamse muur met daarin krachtpatsers als Xavier Mbuyamba en Damon Mirani en de rappe backs Brian Plat, een zoon van een Volendamse vader en Ghanese moeder, en de Engelsman Derry John Murkin bleek ditmaal echter poreus.

Volendams verzet snel omver gespeeld

In vijf minuten tijd stortte het bouwwerk van Jonk door drie tegengoals totaal in. Eerst dook de razendsnelle Joshua Brenet na een knappe pass van Robin Pröpper als een duveltje uit een doosje vanaf de rechtsbackpositie op voor het Volendamse doel en rondde bekeken af (1-0). Een beproefd recept, waar tegenstanders toch de hele tijd in blijven trappen. Brenet heeft dit seizoen al zes goals gemaakt, maar eentje minder dan de Twentse nummer negen Ricky van Wolfswinkel.

Joshua Brenet heeft de ban gebroken. Ⓒ Pro Shots

Die scoort weliswaar wat minder dan vorig seizoen, maar is in het druk zetten en het voetballende gedeelte wel belangrijk voor FC Twente. De routinier is een spits, die oog heeft voor ploeggenoten en dat bewees hij ook tegen FC Volendam weer met een prima opening op Vaclav Cerny. De Tsjech rondde beheerst af en maakte daarmee zijn achtste seizoensgoal (zeven in de competitie en één in de kwalificatie voor de Conference League) en daarmee is dit seizoen nu al het meest productieve ooit van Cerny.

Nog een doelpunt

De doldwaze fase was met de goal van Cerny nog niet ten einde, want na de doelpunten in de 16e en 17e minuut was het ook raak in de 20e minuut. Pröpper kopte de bal uit een hoekschop voor het doel, waar collega-centrumverdediger Mees Hilgers kon intikken. Het waren vier spectaculaire minuten, maar de korte fase vol vermaak zorgde er ook voor, dat de rest van de wedstrijd een hele zit werd. FC Volendam beperkte zich tot het beperkt houden van de schade, terwijl bij FC Twente het heilige vuur ontbrak om de grootste seizoenszege (4-0 tegen Excelsior) uit de boeken te werken.

Gezapig

Het restant van de wedstrijd was daardoor een gezapig potje, waarbij FC Twente nog wel enkele malen dicht bij een vierde treffer kwam. Zo werd in de eerste helft een goal van Sem Steijn afgekeurd vanwege buitenspel van assistgever Van Wolfswinkel en zag direct na rust Cerny de bal via de binnenkant van de paal terug het veld inkomen, waarna Van Wolfswinkel net niet goed uitkwam voor de rebound. En in de 77e minuut trof Vlap, die na rust in het veld was gekomen voor Steijn, de paal. De Fries heeft geen geluk met het scoren. Waar Vlap bij SC Heerenveen en Anderlecht een gemakkelijk scorende speler was met respectievelijk 21 en 11 goals, vallen zijn statistieken in Enschede tegen met slechts 7 goals in 60 wedstrijden. Het trouwe thuispubliek had graag nog een extra goaltje gezien, maar na de zeer productieve fase voor rust zat dat er niet meer in voor de ploeg van Jans, die op koers blijft liggen voor Europees voetbal.