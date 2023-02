Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe situatie: Wiebes en Kool niet langer met, maar tégen elkaar

Door Roy Schriemer Kopieer naar clipboard

Charlotte Kool wint hier voor Lorena Wiebes de derde etappe van de Ladies Tour in 2022.

AMSTERDAM - Lorena Wiebes was vorig jaar de grote slokop van het vrouwenpeloton met 23 overwinningen. In de UAE Tour neemt ze het vanaf donderdag op tegen de renster die haar vaak in winnende positie afzette: Charlotte Kool.