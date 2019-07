Van Veenendaal: ’Ik sta hier met heel veel trots’

„We hebben gestreden voor wat we waard zijn. Er had stiekem meer ingezeten.” sprak Van Veenendaal in een eerst reactie tegenover de NOS. „Ik sta hier in ieder geval met veel trots”, aldus Van Veenendaal die werd uitgeroepen tot beste keepster van het WK.

Oranje hield in de eindstrijd ruim een uur stand tegen de vooraf als favoriet bestempelde Amerikaanse speelsters. „We hebben gespeeld zoals we ons hadden voorbereid. Dus iets verdedigender staan en voorin proberen Lineth Beerensteyn weg te steken”, aldus de keepster. „En we kwamen de eerste twintig minuten door, waarin we heel erg gefocust waren. Het is zonde dat we in de tweede helft net niet door konden drukken. Dit was het WK 2019.”

"Gevochten voor elke meter"

Sherida Spitse was evenals Van Veenendaal teleurgesteld, maar ook trots. „We zijn topsporters en willen altijd winnen, dus dan overheerst de teleurstelling. Maar we mogen ongelooflijk trots zijn op onszelf. We hebben ons laten zien tegen een heel goed Amerika, we hebben gestreden voor elke meter en gevochten voor wat we waard waren”, zei de ervaren middenveldster.

Sherida Spitse strijdt om de bal met Rose Lavelle. Ⓒ VI Images